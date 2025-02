Sestu, auto pirata investe un ragazzo in via Fratelli Montgolfier: escoriazioni a un piede per il giovane e tanto spavento. Le urla dal dolore sono state udite dalla mamma che ha immediatamente prestato soccorso al figlio.

Lo ha raccontato attraverso un gruppo social dedicato al paese il fatto accaduto al ragazzo che camminava lungo la via nell’area riservata ai pedoni. L’automobilista, da quanto raccontato dal genitore, non si è fermato per prestare soccorso al ragazzo. Tanta la rabbia e lo spavento per un fatto che avrebbe potuto avere delle conseguenze ben peggiori. “Abbiamo descritto tutto alla polizia locale”, e soprattutto una raccomandazione: “Quando si è alla guida di una vettura l’attenzione dev’essere massima”.