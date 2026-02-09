Paura questa sera sulla ex 131 a Sestu. Attorno alle ore 20:00, una squadra di pronto intervento della centrale operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta per l’incendio di un’autovettura che si trovava in transito sulla statale.

All’arrivo sul posto, il veicolo risultava avvolto dalle fiamme.I vigili del fuoco hanno delimitato l’area, provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza della sede stradale evitando che le fiamme potessero propagarsi alla vegetazione limitrofa.

Nessun danno per il conducente che ha fermato il veicolo e si è allontanato in tempo allertando i soccorsi.

I Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.