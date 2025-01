Brutto incidente in uno stabilimento sulla 131 vicino a Sestu. Un ragazzo di 23 anni, per cause ancora da accertare, è caduto per alcuni metri riportando seri traumi. Attualmente si trova ricoverato in Rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari in prognosi riservata. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.