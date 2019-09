Serrenti, soccorso un cane rimasto bloccato in uno strapiombo nelle campagne: salvato dai vigili

Serrenti, soccorso un cane rimasto bloccato in uno strapiombo nelle campagne, i Vigili del Fuoco lo recuperano e lo consegnano al proprietario.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, la squadra “7A” del distaccamento di Sanluri è intervenuta questa mattina intorno alle 9:30 nelle campagne di Serrenti per soccorrere un cane (di none Rocky) il cane mentre era a passeggio con il suo proprietario si è allontanato e avventurato in un’area con uno strapiombo di una decina di metri, impaurito è rimasto immobile, il proprietario ha chiesto aiuto al numero di emergenza 115, gli operatori della squadra VVF di Sanluri giunti sul posto si sono imbragati con apposita attrezzatura hanno effettuato il recupero, con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) hanno riportato il cane Rochy in sicurezza, sano e salvo lo hanno riconsegnato al proprietario.