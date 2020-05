Serrenti in festa, la Sardegna ha una nuova centenaria: tanti auguri a Maria Marcialis

Un’altra centenaria in Sardegna. Serrenti è in festa: 100 candeline per Maria Marcialis. Gli auguri speciali sono giunti dal primo cittadino Pantaleo Talloru che ha donato a tzia Maria una targa ricordo. “Il Sindaco a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e in rappresentanza della comunità Serrentese augura Buon Compleanno alla dolcissima centenaria e alla sua famiglia, perché essere così longevi, spesso, non è solo un fatto di genetica, ma anche di qualità della vita, e sicuramente ricevere attenzioni e affetto dai propri familiari aiuta le persone anziane a vivere meglio”.