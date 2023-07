Serramanna troppo fiorita, impossibile camminare sui marciapiedi

La denuncia di un residente: “Non amo fare polemiche ma non è accettabile vedere due anziane signore con deambulatore che per raggiungere il cimitero devono camminare in mezzo alla strada. Qualcuno faccia qualcosa al più presto”. La fioritura del verde urbano si è impossessato di buona parte dei marciapiedi che conducono al camposanto e chi si reca a trovare i cari volati in cielo rischia di essere travolto dalle auto di passaggio. Una problematica che va avanti da parecchio tempo, le piante in questione, inoltre, soprattutto i bouganville, hanno le spine nascoste sotto i numerosi fiori che potrebbero ferire chi decidesse di addentrarsi nella folta selva pur di non finire sotto le ruote dei mezzi in marcia nell’asfalto. Una richiesta abbastanza esplicita al comune, insomma, al fine di sfoltire la chioma del verde pubblico per garantire un passaggio sicuro.