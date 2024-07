Serramanna, storia a lieto fine per una cagnolina di pochi mesi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Strappata dalle zampe della mamma assieme al suo fratellino di cui, purtroppo, dopo due giorni di vita da strada, si sono perse le sue tracce, aveva trovato rifugio nel pilot di un condominio: durante il giorno si nascondeva sotto le automobili per ripararsi dal caldo e dal sole e la sera gironzolava per strada. Impossibile non notare quel piccolo cucciolo che, scodinzolante, timidamente si avvicinava ai passanti che, tra una coccola e un po’ di cibo e acqua, hanno tentato di accudire l’animale. Visibilmente provata e infestata di zecche e pulci ha rischiato di essere travolta da un motociclista: immediata, dunque la segnalazione all’amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Littera che, a nome dell’assessore all’Ambiente e al Benessere animale, Francesca Cossu, si è fatta carico del recupero dell’animale. Una prassi dovuta, certo, ma non scontata: sono infatti infinite le lamentele che spaziano sommariamente in tutti i territori, da parte di chi segnala un animale in difficoltà o che vagabonda nel centro abitato o in campagna. Un assessore, dunque, che si prodiga direttamente a recuperare il cittadino a quattro zampe è un evento che merita di essere ampiamente sottolineato. Il prelievo dell’animale non è stato difficile, dopo le foto di rito e una prima veloce analisi da parte del veterinario di turno è stata trasportata ad Arbus, nella sala degenza della Asl, dopodiché affidata alle amorevoli cure del personale del canile convenzionato con il comune. “Attualmente sono ospiti del nostro canile di Assemini 400 cani. Nel corso di quest’anno abbiamo recuperato circa 70 cani salvandoli dalla strada e circa 50 sono le adozioni andate a buon fine nello stesso periodo. Vogliamo ricordare a tutti che le adozioni sono gratuite e i cani sono muniti tutti di chip, vaccini e sterilizzati. Visitate il nostro sito internet www. Doghotel.It” spiega Roberto Chinarello. Numeri non rassicuranti, troppi gli abbandoni di animali che, in evidente difficoltà, vengono recuperati e salvati, per i quali si auspica un’adozione che, purtroppo, spesso non arriva. In silenzio e senza clamore le autorità preposte lavorano incessantemente per cercare di arginare questo fenomeno, nonostante i fondi a disposizione siano pochi e cure e interventi veramente tanti. A febbraio, per esempio, l’assessore Cossu è riuscita a salvare un cane investito al Pip e, dopo un difficile intervento chirurgico dove ha perso una zampa posteriore, è stato felicemente adottato ed è tornato a Serramanna.

Un invito, l’ennesimo, ossia quello di non abbandonare gli animali e un appello rivolto a chi, invece,vuole allargare la famiglia: “Adottare anziché comprare, un gesto d’amore che può essere ricambiato con altrettanto amore e gratitudine”.