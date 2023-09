Serramanna, stop ai fuochi d’artificio in difesa degli amici a quattro zampe

Una tematica attuale più che mai, settembre e ottobre sono mesi caratterizzati dalle feste patronali in cui, solitamente, l’ultimo giorno, lo spettacolo pirotecnico è l’attrazione maggiore. I giochi di luce che brillano nel cielo sono senza dubbio un richiamo per migliaia di persone che, con il naso all’insù, ammirano forme e figure che si formano ma i botti che accompagnano la magia sono rumori troppo forti soprattutto per il sensibile udito degli animali che, impauriti, possono anche scappare. A sollevare la questione è l’associazione il “Randagino”, volontari che si occupano di sfamare e curare decine di esemplari abbandonati: “Si sono da poco conclusi i festeggiamenti per la patrona di Serramanna, e ci sentiamo di ringraziare molto il Comitato di Santa Maria per non aver programmato i fuochi d’artificio che puntualmente ci mettono in grande difficoltà nella gestione degli animali terrorizzati” spiegano gli operatori.

“Riteniamo che la loro scelta evidenzi una grande sensibilità e vero rispetto nei confronti di chi subisce sofferenze causate dallo scoppio improvviso e fragoroso dei botti.

Non solo animali d’affezione ma anche animali selvatici e soprattutto uccelli mettono a rischio la loro vita in quei 10 minuti di panico assoluto che li destabilizza.