Serramanna, stazione dei treni in ostaggio dei teppisti

Non è la prima volta, bensì, l’ennesima escalation di degrado e distruzione messa in atto da chi rispetto per le regole di convivenza civile proprio non ha. Innumerevoli le segnalazioni da parte dei cittadini che, ancora una volta, non si sottraggono dal mettere in evidenza il malumore collettivo verso una situazione inaccettabile. Il sottopasso, l’unica via per giungere dalla parte opposta ai binari è infetta: escrementi maleodoranti, che lasciano il segno nelle pareti e in terra. Cartacce, bottiglie e lattine fanno da contorno. E all’interno dei locali adibiti per ricevere i passeggeri la situazione non va meglio: impossibile obliterare, gli strumenti per la convalida del biglietto sono solo uno scheletro di circuiti e metallo inutilizzabili, poiché divelti, in parte, distrutte. Riuscire a ottenere il ticket, inoltre, è come vincere un terno al lotto: il raccogli monete è costantemente ostruito, banconote e bancomat, a volte, vengono accettati, altre volte no. Insomma, una questione che crea disagio e rabbia, un bene pubblico vandalizzato. Gli abitanti chiedono da tempo più controlli e questi, di certo, non mancano: le forze dell’ordine, spesso, presidiano la zona, gli operatori addetti al decoro sono quotidianamente all’opera ma contro l’inciviltà, anche se di pochi, nessun mezzo sembra essere efficace. Prepotenti e imperterriti i vandali continuano ad agire, soprattutto nelle ore serali e notturne.