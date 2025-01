Serramanna – Domani è lutto cittadino, il paese si ferma per l’ultimo saluto a Rossella. “Una giornata per mostrare tutta la nostra vicinanza e cordoglio alla famiglia ed ai suoi cari” è la comunicazione del sindaco Gabriele Littera. Un incidente stradale ha portato via l’infermiera del Brotzu, 25 anni, proprio mentre rientrava a casa dopo il turno di lavoro. Sabato mattina, all’alba, a bordo della sua auto è uscita fuori strada, lungo la provinciale che collega Samassi e Serrenti. Ore di speranza, anche se le sue condizioni sono subito state definite gravissime da chi l’ha soccorsa e curata. Il giorno dopo è stata dichiarata la morte cerebrale, nessuna possibilità di riaprire quei grandi occhi che erano rivolti al futuro. Conosciuta, stimata e apprezzata da tutti, compaesani, amici, colleghi, anche Samassi si stringe nel dolore: da pochi mesi viveva assieme al fidanzato, in quella casa che per Natale era addobbata a festa.

Domani il funerale di Rossella Marongiu, alle 15,30, nella parrocchia di San Leonardo, per lei l’esposizione delle bandiere a mezz’asta e nessuna forma in contrapposizione con il carattere luttuoso della giornata.