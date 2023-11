Serramanna, oltre 100 persone hanno partecipato all’evento organizzato dalla Caritas

È stata una giornata di festa quella vissuta ieri per tante famiglie che ogni giorno lottano contro mille difficoltà: ospitate a pranzo presso un noto locale messo a disposizione dai proprietari, un pranzo e, soprattutto, le braccia dei volontari, hanno accolto i commensali. Una grande famiglia, insomma: presente anche il sindaco Gabriele Littera. “Siamo stati ospiti di una delle più belle iniziative sociali che la nostra comunità rinnova di anno in anno. Insieme alla collega Assessora alle Politiche Sociali Francesca Pontis abbiamo partecipato alla Giornata di Fraternità, promossa e curata magistralmente dalla Caritas Parrocchiale “Madre Teresa” Serramanna. Dopo 3 anni di assenza, dovuta principalmente al Covid, si riparte con una sorpresa eccezionale, si sono occupati di tutto, hanno preparato un menù strepitoso, servito le tante famiglie a cui la nostra Caritas offre sostegno quotidiano e animato con canti e balli il pomeriggio”.

Dati allarmanti quelli che giungono anche dal centro del Medio Campidano, centinaia le persone che chiedono aiuto ai volontari perché impossibilitate anche solo a organizzare i pasti principali della giornata. Una crisi che avanza prepotentemente e che viene tamponata dalla solidarietà della comunità che non risparmia di contribuire attivamente al fine di aiutare chi si trova in difficoltà. A fine giornata è stato donato ai partecipanti un ricordo della giornata, una immagine e una dedica che recita la speranza da non perdere per un futuro migliore e la consapevolezza che non si è soli a dover affrontare le vicissitudini che la vita riserva.