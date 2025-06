La via più veloce da percorrere per attraversare i binari da molti viene scartata per le condizioni igienico sanitarie precarie dovute all’inciviltà di getta rifiuti vari e chi scambia pareti e gradini per un wc. Una situazione non nuova, da tempo i residenti della zona ovest del paese lamentano anche questa problematica che, molto spesso, costringe i meno avventurieri a scegliere percorsi alternativi e decisamente più lunghi piuttosto che scendere e salire le scale incriminate. I più coraggiosi, invece, hanno studiato un metodo per evitare, quantomeno, la puzza persistente: mascherine sul naso, come ai tempi del covid, e via di corsa per non essere contaminati da eventuali rischi ed evitare il voltastomaco. Le richieste: più civiltà da parte di chi usufruisce del servizio pubblico e una importante pulizia da parte delle istituzioni di competenza.