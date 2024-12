Serramanna, malore fatale durante una passeggiata: muore a 57 anni Mario Congia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il 57enne è deceduto questa mattina nelle campagne del paese, il suo corpo è stato notato da un passante che ha subito allertato le forze dell’ordine. “Cause naturali”, e la sua vita è volata via, in pochi attimi. Da tempo l’uomo, pare, avesse problemi di salute, “ma questa volta quel “cuore buono” si è fermato per sempre” esprime una conoscente commossa. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di conosceva Congia, “una persona buona e per bene”. Il funerale si svolgerà mercoledì a Iglesias.