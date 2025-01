Serramanna – Lacrime e dolore per l’ultimo saluto a Rossella: in una bara bianca, avvolta da tante rose, è tornata nel suo paese che, in lutto, l’ha accompagnata nel suo ultimo viaggio. Nella parrocchia di San Leonardo, questo pomeriggio, si è svolto il rito funebre per l’infermiera del Brotzu, morta in seguito a un incidente stradale avvenuto sabato, lungo la strada che collega Samassi e Serrenti. In tanti non sono voluti mancare per salutare la 25enne, stimata e ben voluta, riuniti nel lutto cittadino proclamato per oggi dal sindaco Gabriele Littera. Una scomparsa tragica che ha gettato nel dolore la sua famiglia, incredula ancora per quanto accaduto.

Questo è il secondo rito dedicato a Rossella Marongiu, una messa nella cappella del San Michele è stata celebrata “in memoria della nostra cara collega”. Un momento per “ricordarla”, e la certezza che il suo sorriso e la sua gentilezza mai verranno dimenticati.