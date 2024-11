Serramanna, inciampa in una buca in mezzo alla strada: fratturato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Potrebbe accadere anche a un anziano” spiegano i cittadini. Un’arteria secondaria, stretta e spesso ulteriormente ristretta per le auto parcheggiate a bordo strada, utile per raggiungere la parrocchia di San Leonardo e fornita di alcune attività commerciali, come una panetteria. È via Vittorio Emanuele, teatro di una rovinosa caduta che a un cittadino è costata cara: la guarigione è ancora in corso, stampelle sempre in mano per camminare, assicurazione pronta a risarcire ma il pericolo, per gli altri pedoni sussiste, ancora: infatti è ancora lì, non particolarmente grande e vistosa, bensì insidiosa perché posizionata lungo il cammino. Basta un attimo è il danno è fatto, si pensa agli anziani del paese e ai cittadini più fragili che potrebbero dover fare i conti con il manto stradale non allineato. Massima attenzione, insomma, in attesa che venga presa in carico dalle istituzioni di competenza.