Serramanna, il mondo della Gialeto calcio perde Giampaolo Batzella, 73 anni, per tutti Cecchetto: “Amico e organizzatore di tanti terzi tempo che ti hanno fatto apprezzare da tante società come la nostra”. Non solo: tante generazioni di pulcini, diventati poi grandi, hanno potuto godere dei suoi consigli e stimoli, bambini diventati uomini che, attraverso un pallone da calcio, sono cresciuti con quei colori rosso e verde stampati nelle maglie e, poi, nel cuore anche grazie al “dirigente emerito”. Il paese perde una figura storica, quindi, non solo dal punto di vista professionale bensì umana, che racchiudeva i veri valori dello sport, quelli che creano una seconda famiglia, un punto di riferimento sul quale contare, sempre, che insegnano a vivere. Ecco perché Cecchetto oggi ha ricevuto il saluto da parte di tutta la comunità che, appresa la notizia, si è stretta nel ricordo e nel dolore. Come la società sportiva della Gialeto e di tutte le altre locali e non.

“Per tanti anni lungimirante segretario del nostro sodalizio, spalla ideale per tanti presidenti che hanno goduto della tua esperienza, Addio al dirigente emerito, sempre pronto ad ogni richiesta. Addio Cecchetto, tu sei stato il motto della Gialeto fatto a persona.

Ora va sarai sempre con noi, Gialetista vero.

La Gialeto tutta, di ieri di oggi e di domani ti saluta e ti augura buon viaggio e si stringe attorno a tutti coloro che ti hanno voluto bene, noi in primis. Vinci senza presunzione, perdi senza amarezza”.