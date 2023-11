Serramanna contro Abbanoa, oggi corteo di protesta in paese: “Difendiamo la nostra acqua”

Serramanna contro Abbanoa, questo pomeriggio, una nuova manifestazione, un lungo corteo che percorrerà le strade del paese promosso dal comitato cittadino. Il sindaco Littera, intanto, ha depositato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR, che aveva indicato alle parti in causa di dialogare riguardo al non riconoscimento della gestione autonoma dell’acqua. “Continuiamo ad essere convinti che sia giusto andare avanti e che, anche rispetto agli scenari incerti e preoccupanti che si prospettano per i prossimi anni, sia la strada migliore per fare gli interessi della nostra comunità”. “Ancora in difesa della nostra acqua” comunica il sindaco Gabriele Littera: “La ferma convinzione che gli interessi della nostra comunità sono sempre al primo posto ci ha ispirato, ci guida e continueremo ad averla. In ogni ambito. E’ anche per questa ragione che proseguiamo, fino all’ultimo, la difesa della nostra gestione autonoma sull’acqua.

Abbiamo intrapreso una nuova iniziativa. Abbiamo notificato e depositato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR”.

Il TAR nella sua sentenza aveva suggerito alle parti di dialogare per rivedere la decisione presa e “l’invito non solo l’abbiamo accolto, parlando e incontrandoci con i componenti del Comitato Istituzionale di EGAS ma abbiamo anche formalizzato ufficialmente la richiesta in tal senso”. Non solo: “Anche nelle more del ricorso proseguirà, da parte nostra, la ricerca di una soluzione politica a questa situazione e ringraziamo quanti nel corso di tutti questi mesi ci hanno mostrato apertura, disponibilità e interesse. Avremo ancora bisogno di questo supporto”.

Questo pomeriggio, alle ore 15, da piazza Matteotti partirà il corteo organizzato dal comitato “Serramanna contro Abbanoa”, “potrebbe essere l’ultima occasione per difendere la nostra acqua”.