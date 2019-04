Serpeddì, salvati dai vigili del fuoco due ciclisti dispersi nella nebbia: spaventati e infreddoliti

Soccorsi due ciclisti in zona impervia nella località Monti Serpeddi’, sul lato di Dolianova. Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, intorno alle 19:00, in soccorso a due persone, dei ciclisti che ha causa della nebbia e il maltempo, sono rimasti bloccati in una zona impervia nei monti di Serpeddi’ lato Dolianova (CA). La Sala operativa del 115 del Comando Provinciale, ha ricevuto la chiamata di soccorso dal telefono cellulare e dalle informazioni prese ha localizzato la zona, e ha tempestivamente inviato sul posto la squadra VVF di Pronto intervento con il supporto del Nucleo Speciale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e due automezzi fuoristrada. Gli operatori VVF all’arrivo sul posto si sono addentratti con i mezzi fuoristrada nell’area particolarmente impervia e riportandoli nell’ingresso del paese e affidandoli ai Sanitari inviati sul posto dal Servizio di Emergenza del 118, dai controlli effettuati dai Sanitari stanno bene non hanno subito nessun danno, solo infreddoliti. L’intervento è terminato intorno alle 21.