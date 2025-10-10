Sereni Orizzonti annuncia l’ingresso nel proprio portafoglio della RSA di Selargius, situata nei pressi di Cagliari, in Sardegna. La struttura, di proprietà della Fondazione Stefania Randazzo, è stata acquisita all’asta questo mese per un valore di 7 milioni di euro, portando a compimento un’operazione di rilievo nel panorama sociosanitario regionale.

La residenza dispone di 78 posti letto convenzionati per ospiti non autosufficienti e rappresenta una delle principali realtà sanitarie dedicate all’assistenza degli anziani nel territorio. Grazie all’integrazione nel network Sereni Orizzonti, la struttura potrà beneficiare di standard gestionali e assistenziali di alto livello, nonché di investimenti mirati all’innovazione dei servizi e al benessere degli ospiti. La RSA di Selargius è solo una delle tre nuove residenze entrate a far parte del gruppo a settembre.

Sereni Orizzonti, secondo operatore italiano nella costruzione e gestione di residenze per anziani in Italia e Spagna con sede in Friuli-Venezia Giulia, ha investito nell’ultimo mese complessivamente oltre 20 milioni di euro, confermando la propria strategia di crescita a livello nazionale.

«L’acquisizione all’asta della struttura di Selargius ci permette di offrire risposte concrete ai bisogni di cura della popolazione anziana sarda, in continua crescita», commenta il direttore generale di Sereni Orizzonti Mario Modolo. «Siamo molto contenti di essere presenti in Sardegna con le nostre residenze, una terra meravigliosa e ospitale».

Con oltre 95 strutture operative in Italia e all’estero, Sereni Orizzonti continua a perseguire il proprio obiettivo di espansione e miglioramento dei servizi sociosanitari, mantenendo come priorità la qualità della vita e la dignità delle persone assistite.