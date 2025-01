Serdiana – Compleanno speciale per gli Scout di Ages: 45 anni e non sentirli. Un “branco” formato da piccoli e grandi esploratori, al parco di Santa Maria di Sibiola l’allegra combriccola si è riunita per l’occasione. “La nostra Associazione AGES è stata costituita il 14 Maggio 1979. In questi 45 anni di vita ha lavorato sempre con grande forza e attenzione per portare avanti il pensiero cardine di B.-P. ed il Metodo Scout. Questo metodo da lui inventato e messo in pratica nel 1907, oltre 100 anni fa, è per noi stato sempre fondamentale. In questi 45 anni l’AGES ha coinvolto nei suoi sani principi e valori oltre 10.000 persone tra bambini, ragazzi e adulti che sono cresciuti insieme a noi con questi ottimi valori.

In tutti questi anni abbiamo avuto tantissime persone ed Enti che ci sono state vicine” ha espresso il presidente Fabio Pinna.

Dalle amministrazioni di Cagliari, Dolianova, Monserrato e Siurgus Donigala un forte supporto ai gruppi, al comune di Laconi dove è ubicata la Casa di Caccia. La forestale, Forestas, come la Pro Loco Soleminis, Monserrato Ages, i parroci e i privati, come Gianni Argiolas che ha sempre messo a disposizione il parco ai ragazzi.

Una lunga lista di enti e persone, impossibile citare tutti, che appoggiano e valorizzano chi intraprende il percorso che richiama principi e valori ben definiti, quelli verso tutti, verso la tutela della natura e dei suoi abitanti. Stare insieme nell’ambiente che ci circonda, camminando verso strade e sentieri da esplorare, da condividere, nei parchi o tra le rocce, come nella vita di tutti i giorni.