Serdiana, al via dopo 10 anni i lavori per la realizzazione della rotatoria lungo la Ss 387

Un iter burocratico non semplice quello che ha segnato l’opera che tra qualche mese dovrebbe vedere la luce: una rotonda, solo la prima, in una delle strade maggiormente trafficate di tutto il Parteolla, segnata, purtroppo da tanti incidenti stradali, che permetterà agli automobilisti di percorrerla con maggior sicurezza. Via gli incroci a raso, dunque, quelli che determinano il rischio principale, 500 mila euro i fondi stanziati dal comune in sinergia con la Regione Sardegna. “Era il 2013 quando l’Amministrazione di allora avviò, in modo lungimirante, il primo passo, con il progetto di fattibilità, l’iter per realizzare la rotonda sulla ss387.

Poi tutto ha rallentato – spiega Cuccu – e ci sono voluti 10 anni per vedere le prime ruspe lavorare su un progetto che garantirà maggiore sicurezza a chiunque percorrerà la statale e a chi entra ed esce dal nostro paese. Burocrazia, indecisioni, sono tanti i motivi che hanno bloccato quest’opera così tanto attesa”. Uno sguardo al passato ma ora si pensa solo al presente: “Oggi tutti dobbiamo essere felici. Siamo riusciti a sbloccare un’opera fondamentale e i lavori sono finalmente partiti.

Al contrario di chi prova a demolire, questa Amministrazione lavora sodo, ogni giorno, per costruire a beneficio di tutti.

Per qualche mese dovremo convivere con qualche disagio, ma saranno ben sopportati, sapendo che tutti poi potremmo muoverci con maggiore sicurezza.

Un altro dato, non irrilevante, è che i lavori vengono eseguiti da imprese del territorio, una occasione per sostenere l’economia locale”. Un ringraziamento anche “ai proprietari dei terreni espropriati i quali, con disponibilità e senso di responsabilità, hanno facilitato la rapida conclusione della procedura”.