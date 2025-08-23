SERATA ANIMALISTA, GIOVEDÌ 28 AGOSTO ALLO 040 CON RADIO ZAMPETTA SARDA.
È una serata dedicata a storie con un epilogo che scalda il cuore e tanta musica.
Ci sarà la presentazione del libro IL Gatto che incontr-AI di Gabriele Congiu , la proiezione del corto metraggio di Alba, l’ asinella salvata dal macello e tanti ospiti dello staff veterinario che collabora con radio zampetta sarda.
Ad allietare la serata l’ Influencer @Pillypolly Franca.
Ci saranno le 3 micine di Flumini LE PICCOLE DALMATINE, in cerca di adozione, dal vivo sono una meraviglia.
Prenotazione ☎ 070501166 oppure 📱 3711975201