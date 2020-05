“Senza i codici Rt ordinanze inefficaci”, il prefetto di Sassari stoppa le riaperture

“Senza i codici Rt le ordinanze sono inefficaci”. Maria Luisa D’Alessandro, Prefetto di Sassari, frena sulle ordinanze sulle riaperture nella provincia turritana. Un documento spedito a tutti i comuni, che cita l’ormai famosa ordinanza 20 del presidente della Regione Christian Solinas e il Dpcm del Governo Conte, ricorda che i Comuni, per poter concedere a parrucchieri, gioiellieri e negozianti di riaprire, devono rilevare quotidianamente il Codice Rt, pena l’inefficacia del provvedimento.

Un avvertimento che, di fatto, mette un freno alle riaperture. Perché i codici sull’indice di contagio, per quasi tutti i comuni dell’Isola, sono stati considerati dalla Regione “non classificabili” e ai comuni della città metropolitana è stato comunicato solo un codice aggregato.