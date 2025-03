Al termine di una mirata attività ispettiva volta a garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato un imprenditore settantenne, residente a Senorbì, titolare di un’officina meccanica specializzata nella riparazione e ricostruzione di pneumatici.

Le verifiche, condotte con attenzione e professionalità, hanno permesso di accertare gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, è emerso che i dipendenti dell’attività non erano stati sottoposti alle visite mediche obbligatorie previste dalla normativa vigente e non avevano ricevuto la necessaria formazione in materia di salute e sicurezza, fondamentale per operare in un ambiente di lavoro potenzialmente pericoloso come quello delle officine meccaniche.

Durante gli accertamenti, inoltre, è stata riscontrata la presenza di impianti audiovisivi installati senza le necessarie autorizzazioni e in violazione della normativa sulla privacy, compromettendo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Alla luce di quanto emerso, all’imprenditore sono state contestate ammende per un importo complessivo pari a 3.662 euro, e la sua posizione è stata trasmessa all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.