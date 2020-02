Senorbì, i Vigili del Fuoco soccorrono una tortora incastrata in una canna fumaria: salvata

Senorbì, i Vigili del Fuoco soccorrono una tortora incastrata in una canna fumaria di un’abitazione. Nel pomeriggio di ieri intorno alle 16 la squadra di pronto intervento “9A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas è intervenuta in via Lonis nel comune di Senorbi dopo una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115 per il soccorso di un volatile.

Una tortora resta incastrata in una canna fumaria di un cammino in un’abitazione privata, gli operatori della squadra VVF all’arrivo sul posto hanno provveduto ad estrarre il volatile e viste le precarie condizioni di salute nelle quali versava al momento a causa del fumo hanno provveduto ha praticargli le prime cure. Successivamente il volatile è stato affidato ad un veterinario sotto la responsabilità del richiedente.