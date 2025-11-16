Una figura amatissima e conosciuta da tutti, soprattutto da dipendenti e studenti dell’Istituto Einaudi di Senorbì. Si è spenta Annamaria Ruggiero, la collaboratrice scolastica che portava dentro anche l’immenso dolore di aver perso sua figlia Sara, gravemente ferita a seguito di un incidente e morta dopo anni di sofferenze.

“Con grande dolore e incredulità, con il cuore pesante e la mente in silenzio, salutiamo una persona che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti noi”, si legge nel lungo e toccante post che la sua scuola ha voluto dedicarle.

“Annamaria, una donna straordinaria, sempre presente, forte, sorridente e instancabile, se n’è andata. La sua dedizione al lavoro e il suo spirito indomito sono stati un esempio per tutti noi.

Ci mancheranno il suo sorriso, il suo sostegno e la sua capacità di affrontare ogni difficoltà con una forza che sembrava infinita. Nonostante le dure prove della vita, come la dolorosa perdita della sua amata figlia Sara, ha sempre affrontato ogni giornata con dignità, coraggio e una resilienza straordinaria.

Annamaria è stata una madre, una donna e una collega che non dimenticheremo mai.

In questi momenti di tristezza, siamo grati per aver avuto la possibilità di conoscerla e di condividere con lei momenti che, ora, portiamo nel cuore. Il suo ricordo resterà per sempre con noi, a ricordarci che la vera forza della vita sta nell’amore, nel sorriso e nella determinazione.

Ciao, Annamaria. Grazie per tutto ciò che ci hai dato.La nostra comunità è vicina al marito Sergio, ai figli Tommaso, Roberta, Barbara e alle rispettive famiglie, ai suoi adorati nipoti e ai parenti tutti.”

Annamaria lascia il marito Sergio, la mamma Ada e i 3 figli Tommaso, Barbara e Roberta.

I funerali si terranno domani, lunedì 17 novembre, alle ore 15 nella Parrocchia San Pietro in San Basilio.