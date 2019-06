Senegalesi da tutta la Sardegna a Cagliari per ricordare Cheikh Ahmadou Bamba Mbackè

Nono anno della “marcia dei mouride” a Cagliari, la vasta comunità senegalese presente nell’Isola di fede Mouride omaggia la figura di Cheikh Ahmadou Bamba Mbackè, leader del movimento musulmano, morto nel 1927. Come per le altre edizioni, il corteo partirà da piazza del Carmine alle dodici per arrivare sino alla Fiera. E proprio nella piazza sono già arrivati molti senegalesi da tutte le province sarde. Le delegazioni Murid di Cagliari, Barisardo-Tortolì, Iglesias, Nuoro, Olbia, Pabillonis, Sassari e Siniscola sono già presenti. C’è chi scambia qualche chiacchiera seduto sulle panchine, chi ha disteso i tappeti e sta leggendo qualche passo del Corano e chi aiuta scaricando casse di acqua da alcuni camioncini.

Alla Fiera prevista la lettura del Sacro Corano, alle 13, e poi il pranzo tipico un’ora dopo. La manifestazione è organizzata dall’associazione Touba Sardegna.