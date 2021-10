Sempre più caos nei cieli sardi, Volotea contro la procedura negoziata indetta dalla Regione

Una telenovela quella che riguarda la continuità area in Sardegna. Oggi un nuovo capitolo. Volotea, la compagnia aerea low-cost si dice contraria alla procedura negoziata indetta dalla Regione Sardegna per l’assegnazione della continuità territoriale. Lo si apprende da una nota della stessa compagnia che “ritiene ingiusta la sua esclusione dalla prima gara e, proprio per questo, non ritirerà il ricorso cautelare presentato lo scorso 5 ottobre presso il TAR Sardegna”. Volotea, inoltre “non esclude ulteriori azioni legali contro questa seconda procedura di assegnazione, sta lavorando a un reclamo formale, che verrà inoltrato la prossima settimana alla Commissione europea a Bruxelles”.

” La low-cost, che ne giorni scorsi ha manifestato incredulità e scetticismo a seguito dell’esclusione dalla gara per la continuità territoriale a causa di un’asserita formalità burocratica, sta ancora valutando se partecipare o meno alla procedura negoziata indetta dalla Regione Sardegna -prosegue la nota – L’offerta presentata del vettore durante la prima gara, considerevolmente più bassa rispetto a quella dall’altra compagnia in gara, avrebbe consentito un risparmio per la Regione Sardegna, e per i suoi contribuenti, di circa 3 milioni di euro”.