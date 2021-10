Sembra davvero finita: oggi solo 5 nuovi casi di Covid in Sardegna e nessuna vittima

Sembra davvero finita, con numeri mai così bassi da mesi a questa parte. In Sardegna, nella penultima domenica di ottobre, si registrano 5 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 974 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5668 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 45 ( 8 in meno rispetto a ieri). 1307 sono i casi di isolamento domiciliare (25 in meno rispetto a ieri). Non si registrano decessi.

Secondo le ultime rilevazioni dell’istituto Gimbe, la Sardegna è la regione italiana con la maggior decrescita di contagi.