Semaforo “bruciato”, schianto tra due auto in via Cornalias a Caglari: 77enne ferita finisce all’ospedale

Un semaforo “bruciato”, cioè una precedenza non rispettata, ha portato a un grave schianto tra due auto in via Cornalias a Cagliari. Ad avere avuto la peggio una donna di 77 anni: la sua macchina si è ribaltata e ha riportato varie fratture e ferite. Dalla polizia Locale fanno sapere che al momento dell’incidente l’impianto semaforico era attivo, solo qualche minuto dopo c’è stato un improvviso blackout. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di numerosi passanti: sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. L’anziana è stata portata all’ospedale in codice rosso per dinamica, fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Tutti i rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della caserma di via Crespellani.