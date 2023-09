Selegas, auto e moto già calde per il secondo memorial Valentino Melis

Si terrà domenica 10 Settembre a Selegas la seconda edizione del “Memorial Valentino Melis”, raduno di auto e moto d’epoca . L’evento è organizzato dalla Pro loco e dalla famiglia di Valentino con il patrocinio del Comune di Selegas. Intenso il programma per i partecipanti, gli auto e motoveicoli si concentreranno nella piazza Imperiale a partire dalle ore 9:30 per poi dirigersi in corteo verso i comuni di Suelli, Senorbì, Ortacesus e Guasila attraverso un percorso suggestivo di 15 chilometri . Al rientro è previsto un pranzo per gli equipaggi nell’ abitato di Selegas . Sarà possibile ammirare tante auto e moto d’epoca che hanno fatto la storia del motorismo italiano tra cui le intramontabili Fiat 500 e le Vespe, non mancheranno anche altri veicoli storici prestigiosi.

L’intero ricavato verrà devoluto all’associazione “Salute Donna salute uomo onlus” per la prevenzione e la lotta ai tumori. Completerà la manifestazione, nel pomeriggio, uno spettacolo musicale . “Sarà un giorno di festa per ricordare un grande amico”, dichiara Alessio Piras, sindaco di Selegas. Sarà un’occasione a Selegas, per appassionati e non solo, di poter trascorrere una piacevole giornata all’insegna della passione per i veicoli d’epoca e la solidarietà.

Giuseppe Tamponi