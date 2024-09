Selargius, una casa famiglia per i bambini orfani con disabilità

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Ha cambiato la nostra vita e la nostra visione del mondo facendoci conoscere le difficoltà dei bambini e delle bambine orfani con disabilità”.

Il 9 settembre è stata inaugurata la campagna di crowdfunding per sostenere la Casa famiglia Killia per bambini e bambine orfani/e con disabilità. La struttura si trova nel centro storico di Selargius e per la sua realizzazione sono stati necessari importanti lavori di ristrutturazione e abbattimento di barriere architettoniche che vanno completandosi. Attualmente, per finire questi lavori, occorrono i fondi per la realizzazione degli infissi e dell’impianto di condizionamento dell’aria. La Cooperativa Sociale Killia, che sta realizzando la struttura, ha lanciato la campagna di crowdfunding per raccogliere la somma necessaria per il completamento di questi lavori: 30 mila euro.

“Con mio marito Michele nel 2015 abbiamo adottato una bimba con disabilità che ha cambiato la nostra vita e la nostra visione del mondo facendoci conoscere le difficoltà dei bambini e delle bambine orfani con disabilità – racconta Simona Cao, veterinaria, esperta in comportamento animale e in interventi assistiti con l’animale (Pet Therapy) materia che ha insegnato lungamente all’università di Parma e presidente della cooperativa che ha fondato col marito Michele Allodi, ingegnere ed esperto in Pet Therapy – Abbiamo avuto esperienza diretta di come il sistema non riesca a garantire le adeguate cure affettive, riabilitative ed educative ai bambini orfani con disabilità il cui numero è in continua crescita. Questo ha fatto nascere in noi il desiderio di aiutarli e abbiamo fondato in Sardegna la cooperativa Killia, che in sardo significa culla, per aiutare le persone più fragili grazie all’aiuto di esperti/e e dei nostri animali con cui facciamo pet therapy. Con Killia vogliamo realizzare un sogno: creare una casa famiglia per bambini e bambine che hanno delle disabilità, orfani/e o momentaneamente allontanati/e dalla propria famiglia”.

I lavori di ristrutturazione di una casa a Selargius sono iniziati un anno fa. L’edificio di 400 mq che ospiterà la Casa Famiglia e il primo centro di Pet Therapy in Sardegna necessita di importanti lavori di ristrutturazione che abbiamo quasi completato oltre che con i nostri fondi personali anche grazie all’aiuto di tante donazioni, ma abbiamo bisogno ancora di aiuto per completare il sogno di aiutare questi bambini in attesa della loro famiglia. Questi bambini hanno il diritto di essere amati e soprattutto accolti con le loro difficoltà per accompagnarli nella loro vita nel miglior modo possibile.

La campagna di crowdfunding è stata lanciata sulla piattaforma di GoFundMe, è accessibile a questo link https://www.gofundme.com/f/casafamigliakillia ed è possibile partecipare anche con piccole donazioni e anche cliccare sulla rinuncia a che la piattaforma recuperi il 10% della donazione in modo da far pervenire alla casa famiglia il 100% della propria donazione.