Selargius, strada allagata e liberata da due cittadini che, tra le auto in corsa, hanno ripulito le caditoie: “Il risultato è stato ottimo, perché nel giro di breve tempo l’acqua è sparita”. A raccontare l’accaduto è il consigliere Mario Tuveri: “Due selargini da ringraziare.

Mentre imbecilli con la I maiuscola percorrevano ad una velocità inadeguata la via Istria ridotta a canale navigabile, due selargini si son dati da fare per sollevare i tombini e pulire le caditoie e consentire il deflusso dell’acqua piovana.

Il risultato è stato ottimo, perché nel giro di breve tempo l’acqua è sparita.

Consentitemi di ringraziare pubblicamente sig. Bisesti e sig. Argiolas (residenti nella via Dalmazia), che, anzichè lamentarsi, si son rimboccati le maniche e hanno lavorato per tutti noi rivelandosi determinanti per lo scorrimento del traffico, ma soprattutto dell’acqua verso le vasche di laminazione di recente realizzazione”.