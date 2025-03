Secondo tamponamento nel giro di pochissimo tempo dopo quello sulla 554, questa volta all’incrocio di “Is pontis paris”, tra Quartu, Quartucciu, Selargius e il viale Marconi.

Due le vetture coinvolte: uno dei conducenti ha riportato diversi traumi ma non sembrano essere gravi. Ulteriori disagi quindi per la viabilità dopo il mega tamponamento precedente vicino allo svincolo per Sinnai. La polizia locale si è occupata dei rilievi di rito.