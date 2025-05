Selargius, pericolo all’ingresso del parco di Via Parigi, una vecchia cassetta della posta si è trasformata in oggetto tagliente e contundente: un uomo ferito in fronte, “un serio rischio per chi entra o esce dal parco”. Ieri “si è accidentalmente tagliato la fronte urtando contro questa vecchia cassetta delle lettere arrugginita e priva di sportello, fissata al cancello del parco” racconta un testimone.

Inutilizzata e fortemente danneggiata, presenta bordi taglienti e ruggine, “costituendo un serio pericolo per chiunque entri o esca dal parco.

Sarebbe auspicabile che la cassetta venga rimossa o messa in sicurezza al più presto, prima che possa verificarsi un altro incidente, magari coinvolgendo un bambino, (considerando che il parco si trova proprio di fronte alla scuola primaria e, nonostante il degrado in cui versa, è comunque molto frequentato da bambini)” spiega un residente. Il fatto è stato reso noto pubblicamente al fine di chiedere alle istituzioni di competenza un intervento immediato.

L’uomo che si è ferito ha riportato un taglio alla fronte, “inizialmente sembrava preoccupante perché sanguinava molto. Fortunatamente, gli abbiamo disinfettato la ferita con acqua ossigenata e, una volta che il sangue ha smesso di uscire, abbiamo applicato un cerotto. Per fortuna niente di grave, ma è stato un brutto momento”. Grazie al prontointervento dei passanti la ferita è stata immediatamente tamponata ma il fatto ha generato preoccupazione soprattutto per i piccoli cittadini che potrebbero, eventualmente, riportare conseguenze ben peggiori.