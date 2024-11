Selargius, nuova segnaletica orizzontale anche per i parcheggi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Confini destinati alle auto in sosta ridisegnati e, in alcuni casi, modificati, ma persistono quelli vecchi. I cittadini: “Se non verranno cancellate le vecchie strisce, dei precedenti parcheggi, questa sarà la situazione tutti i giorni. Si attende l’incidente, tenuto conto che si dovrà uscire in contromano?”.

Diverse le zone della città interessate, la problematica è estesa un pò ovunque, come la supremazia degli automobilisti che, alcuni confusi e ignari del cambiamento, altri consapevoli ma menefreghisti, occupano tutto ciò che è marchiato di bianco, fresco o sbiadito. Le conseguenze? Il caos. Ecco allora che giunge l’osservazione da parte dei residenti che invocano una presa di posizione da parte degli organi di competenza, celere, al fine di spennellare per cancellare i vecchi parcheggi ed evitare potenziali situazioni di pericolo.