Selargius, la buona notizia: “Riapre il mercato di piazza Martiri di Buggerru, e i cittadini rispettano le regole”. Buone notizie nella fase due selargina, il sindaco Gigi Concu annuncia la novità: “Dopo due mesi di blocco forzato questa mattina ha riaperto anche il mercato di piazza Martiri di Buggerru. Sono doppiamente contento: da un lato perché ancora una volta avete dimostrato un grande senso di responsabilità attenendovi scrupolosamente alle nuove regole, dall’altro perché vedere gli operatori di nuovo al lavoro è un altro piccolo passo lungo il cammino della ripresa della nostra comunità. In poche ore abbiamo registrato oltre mille ingressi: un bel risultato dopo questo lungo periodo di agonia degli ambulanti.

Grazie a tutti voi per aver confermato un forte senso civico e grazie ai nostri vigili che per tutta la mattina hanno presidiato l’area per garantire la sicurezza di tutti. Ora andiamo avanti con le prossime aperture previste per il 18, ricordandoci che occorre ancora la massima prudenza”.