Selargius in festa per una nuova centenaria, tzia Maria Assunta: “Una vita di amore e dedizione per la famiglia”

Selargius in festa per la neo centenaria Maria Assunta Badas. Un secolo di vita trascorso con amore e dedizione verso la sua famiglia, tzia Maria ha ricevuto gli auguri da parte di tutta la città con la visita del primo cittadino Gigi Concu. “Oggi è un giorno di festa per la nostra comunità. Questa mattina – spiega il sindaco – siamo andati a trovarla insieme a don Ireneo. È stata attentissima durante tutta la messa e ci ha ringraziato per la giornata speciale. In realtà siamo noi che la ringraziamo per averci trasmesso il grande amore per i suoi figli e il valore della famiglia”.

Un’altra centenaria quindi in Sardegna, che si conferma essere la terra della longevità, ossia dove la durata della vita è notevolmente superiore alla media.