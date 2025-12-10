Selargius, in 4 per svaligiare un tabacchino ma il furto finisce con un nulla di fatto: bloccati dal sistema di sicurezza.

È accaduto in via San Martino ai danni del tabacchino Mandas, poco prima delle 2 la centrale operativa è stata allertata dai segnali video allarme provenienti dal sistema di videosorveglianza a protezione degli ingressi e aree esterne del locale. Ben 4 malviventi incappucciati sono scesi da un furgone in retromarcia, armati di palanchino, e si sono avventati con velocità fulminea sulla serranda: con rapidità hanno divelto il blocco della serratura piantato a terra. Al comando della sala operativa la GPG S. Deplano, sempre in diretta video, che ha impartito immediatamente le azioni da eseguire: partenza istantanea della macchina di pronto intervento, chiamata ai carabinieri ed informazioni al titolare del tentativo di scasso in atto. Sempre in controllo video in diretta, dalla C.R.A. prima di poter sfondare un’altra porta corazzata è stato attivato l’allarme panico che ha fatto suonare la sirena esterna e ha messo i 4 ladri in fuga. Arrivati sul posto in via San Martino, la GPG di pronto ntervento, insieme ai carabinieri ed il titolare hanno trovato una serranda divelta. La targa però è stata ripresa dalle telecamere, è di nazionalità straniera.