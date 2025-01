Selargius, il triste rito del sabato sera nella piazzetta di San Lussorio: bottiglie di superalcolici lanciate in terra, rifiuti disseminati ovunque. I residenti del quartiere: “Le passeggiate sono precluse a chiunque”. Cala la sera e in quella piazzetta antistante la residenza per anziani RSA, proprio nel centro di San Lussorio, arriva la banda degli incivili che, puntuali come un orologio svizzero, il sabato si radunano e ne combinano sempre una, e più. “Si celebra sempre con le stesse modalità – spiegano alcuni residenti a Casteddu Online – a causa dei rifiuti, della spazzatura e dei pezzi di vetro che vengono disseminati ovunque in tutta la piazza per effetto del lancio di bottiglie di superalcolici, è impossibile anche solo passeggiare”.

Un disagio non indifferente per un “problema che si sta verificando puntualmente oramai da

troppo tempo”.