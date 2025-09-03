Un 20enne di Selargius è stato arrestato nella notte dai carabinieri dopo che nella sua abitazione sono stati trovati oltre mezzo chilo di cocaina e 24 grammi di hashish. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione è scattata quando i militari, recatisi a casa sua per notificargli un atto relativo a un altro procedimento, hanno notato il suo atteggiamento nervoso e il forte odore di hashish provenire dall’appartamento. La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare anche un bilancino di precisione e contanti ritenuti provento dello spaccio. Il 20enne si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.