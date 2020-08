Selargius, finalmente riapre l’area cani: la buona notizia per tutti gli amici dei 4 zampe

Buone notizie per i numerosi frequentatori dell’area cani di Selargius: da domani gli amici a quattro zampe potranno nuovamente correre e giocare presso gli spazi riservati allo sgambamento. “Gli operai hanno appena concluso le operazioni di abbattimento dell’albero che un paio di settimane fa era caduto nell’area cani – spiega il sindaco Gigi Concu – costringendoci a chiudere lo spazio dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Da domani mattina l’area sarà nuovamente a disposizione della cittadinanza”. Una notizia attesa da molti cittadini, soprattutto residenti a Su Planu, che in questi giorni di intenso caldo, non hanno potuto usufruire degli spazi riservati anche ai cani di grossa taglia, gli unici disponibili nella zona.

Circa due settimane fa la chiusura in via Machiavelli è stata improvvisa quanto inevitabile; immediatamente sono state attivate da parte del comune le procedure per l’affidamento degli interventi di abbattimento e rimozione dell’albero per rimettere in sicurezza l’area.

Procedono spediti anche i lavori al parco di Su Planu. Dopo la segnalazione da parte dei cittadini, l’ultima avvenuta solo qualche giorno fa per un altro pino caduto al suolo, è stata attivata una squadra per valutare la situazione. “L’agronomo ha effettuato il censimento e monitoraggio di tutti gli alberi e individuato le criticità sulle quali stiamo intervenendo. Entro l’anno verrà effettuata la sostituzione di tutte le piante rimosse in quanto malate e non curabili”.