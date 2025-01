Sono state rinvenute ieri in via Milazzo, vicino a viale Trieste, circa 5 bustine, le classiche che vengono adoperate per la derattizzazione. “E se dovessero essere raccolte da qualche bambino, inconsapevole del pericolo, per gioco?” è la preoccupazione di un residente.

In terra, alla portata di tutti, cani, gatti e volatili compresi, mortali se ingerite: inconfondibili, ben note e conosciute come metodo veloce per eliminare i ratti, il veleno agisce generando una emorragia interna che, se non bloccata in tempo con la vitamina K, porta alla morte, pressoché certa. Vietato l’uso nel suolo pubblico, ma non è la prima volta che queste esche vengono rinvenute in strada o nei marciapiedi, anche per colpire gli animali domestici a passeggio.

Del fatto sono state allertate le istituzioni di competenza al fine di mettere in sicurezza il luogo e accertare le eventuali responsabilità.