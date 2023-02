Selargius, benzinaia soccorre un anziano cinese in difficoltà: “Non potevo far finta di nulla”

Poteva fare finta di nulla. Invece, Alessandra Cogoni, benzinaia molto nota a Selargius (gestisce il distributore di via Primo Maggio) ha deciso di svoltare con la sua auto e soccorrere un anziano cinese in difficoltà. L’anziano, Xi Chen, 78 anni, era sparito nel nulla verso mezzogiorno. Il figlio, Renzhong, titolare di un negozio di abbigliamento, ha lanciato l’sos su Facebook in un gruppo pubblico del paese, con tanto di foto: “Mio padre Ha problemi memoria, aiutatemi a trovarlo”. Chiesto, fatto: la titolare del distributore di benzina aveva visto da pochi minuti l’appello sul suo smartphone: “Ho incrociato l’anziano, era vicinissimo a viale Marconi, solo e a piedi. Sono tornata indietro e l’ho chiamato, invitandolo a salire in auto”. E lui ha accettato: “Mi ha detto che sarebbe tornato a casa più tardi, ma era un po’ confuso. Gli ho offerto una tazza di the, voleva addirittura pagare lui”. Nel frattempo, la donna ha contattato il figlio: “È arrivato in pochi minuti e ha potuto riabbracciare suo padre”.

Ed è felice, infatti, Renzhong Chen: “Ringrazio di cuore Alessandra per aver soccorso mio papà, eravamo molto preoccupati per lui. Si era allontanato da via del Lavoro, riuscendo ad arrivare dall’altra parte di Selargius. Ora sta bene ed è con noi, soprattutto grazie al bel gesto di Alessandra è nuovamente a casa”. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. E, ancora una volta, l’altruismo riesce a trionfare.