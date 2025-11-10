È un giovane di Cagliari di 27 anni, Nicola Salis, il centauro vittima del grave incidente di questa sera lungo la Strada Provinciale 15, all’incrocio con via del Lavoro.

Dalla primissima ricostruzione è emerso che, per cause in corso di accertamento, una Ford C Max e la motocicletta Benelli di Salis a bordo si sono scontrate frontalmente.

Il cugino William stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Cagliari. La conducente dell’autovettura è rimasta illesa ma in evidente stato di choc per l’accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. I Carabinieri stanno eseguendo i rilievi tecnici e hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.