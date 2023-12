Selargius – Addio a buche e avvallamenti, 250mila euro a disposizione per rifare via Istria.

Il sindaco Concu: “Una cifra importante, parte di un più ampio finanziamento di mezzo milione di euro, che ci consentirà di intervenire su alcune delle arterie principali del territorio comunale”. Una buona notizia per chiudere l’anno, entro dicembre, infatti, verranno appaltati i lavori relativi alla via Istria: “Ci concentreremo sul tratto compreso tra via san Martino e via Fratelli Cervi, con un intervento stralcio dovuto alle condizioni di estrema criticità per la sicurezza stradale che si stanno manifestando in tutta la via” spiega Gigi Concu.

Un tratto ad altissima intensità di traffico che attraversa il centro abitato e che necessita di manutenzione urgente al fine di ripristinare le necessarie condizioni ottimali di percorrenza e di sicurezza stradale. E che allo stato attuale si presenta fortemente caratterizzata da lesioni e cedimenti della sovrastruttura.

“Si procederà per step, al fine di ridurre il più possibile i disagi, ed entro fine febbraio avremo una strada nuova e sicura.

Il prossimo passo sarà la via I Maggio: gli uffici stanno già lavorando al progetto che ci consentirà di sistemare le aree degli ex distributori, uno all’ingresso di Selargius, davanti ai salesiani, e l’altro davanti al liceo Pitagora. Dopo decenni di abbandono e degrado siamo intenzionati a portare nuovi parcheggi e spazi verdi a disposizione di tutta la comunità”.