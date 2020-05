Selargius, a Paluna e San Lussorio mercoledì dalle 9 alle 17 mancherà l’acqua in alcune strade. Attenzione alle reti idriche, annuncia il sindaco di Selargius Gigi Concu: “Entrano in funzione le condotte appena realizzate nel quartiere di Paluna San Lussorio a Selargius: mercoledì i tecnici di Abbanoa procederanno con i collegamenti delle nuove reti. I lavori rientrano nel piano delle manutenzioni straordinarie. Nell’area interessata, non solo sono stati eseguiti nel corso degli anni ripetuti interventi di riparazione eseguiti, ma è stata riscontrata anche una presenza importante di perdite occulte che non emergevano in superficie e che condizionavano negativamente il servizio con vistosi problemi di pressione nelle utenze servite. Per questo motivo è stata programmato l’intero rifacimento della rete idrica.

Durante le operazioni di scollegamento delle vecchie tubature e collegamento delle nuove, che avverranno tra le 9 e le 17, si verificheranno temporanee interruzioni nella zona compresa tra la Statale 554 e via delle Begonie. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.