Nelle prime ore del mattino, intorno alle 4.30, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà un 36enne disoccupato, residente a Monserrato ma domiciliato a Selargius, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto accertato, l’uomo avrebbe ricevuto nella propria abitazione un 42enne residente a Cagliari e domiciliato a Quartu Sant’Elena, al quale avrebbe ceduto due dosi di cocaina per un peso complessivo di circa un grammo. La successiva perquisizione personale, veicolare e domiciliare ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro due bilancini elettronici di precisione e la somma di 420 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e custodito in attesa di essere versato presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari e il Fondo Unico di Giustizia.