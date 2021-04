Sei grammi di “erba”, assicuratore 32enne di Villaputzu nei guai segnalato alla Prefettura

Ieri a Castiadas in località Camisa, in Via delle Bonifiche, i carabinieri della locale Stazione durante un servizio di controllo del territorio, hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti un 32enne assicuratore di Villaputzu, controllato in un posto di controllo mentre era alla guida del veicolo Fiat 500, di colore bianco, con a bordo quale passeggero un suo compaesano della stessa età. Nella circostanza il giovane veniva trovato in possesso di grammi 6 (sei) di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo marijuana, che dichiarava essere per suo uso personale, scagionando l’amico, sostanza poi sottoposta a sequestro amministrativo e debitamente custodita presso gli uffici del comando operante in attesa di essere inviata per le analisi di laboratorio presso l’Agenzia delle Dogane di Cagliari.