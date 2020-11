Scuole chiuse a Serramanna e a Maracalagonis: accertati casi di positività tra i piccoli studenti. Il covid-19 non risparmia nemmeno i bambini e i sindaci di due centri sardi oggi hanno comunicato la sospensione delle lezioni per alcuni giorni.

Serramanna: “A seguito della conferma di casi di positività al Covid-19 rilevati presso il plesso scolastico di via Silvio Pellico – si legge nella nota – non circoscrivibili ad una sola classe in quanto relativi ad alunni che fruiscono della mensa scolastica, é disposta, come da protocollo, la chiusura precauzionale della scuola primaria di via Silvio Pellico”.

Pertanto, di comune accordo tra il sindaco Sergio Murgia e COC, è stata emessa l’ordinanza sindacale che prevede la chiusura dell’istituto per due giorni a partire da domani.

“Ci teniamo assolutamente a rassicurare tutta la cittadinanza, gli studenti, le famiglie e tutto il personale scolastico, in quanto stiamo attivando tutti i protocolli previsti, tra cui la sanificazione straordinaria dei locali, e la situazione è costantemente monitorata dalle Autorità preposte.

Ricordiamo infine che è assolutamente necessario attenersi rigorosamente alle prescrizioni per la lotta alla pandemia in corso e raccomandiamo ancora una volta la massima attenzione ed invitiamo pertanto tutta la comunità serramannese a perseverare nel rigoroso rispetto delle misure anti-contagio, disposte dalle autorità nazionali, regionali e locali, con coscienza, responsabilità e senza allarmismi”.

A Maracalagonis invece si è registrato un contagio nella scuola dell’infanzia di via Garibaldi (non si tratta però di un bambino, contrariamente alle voci circolate nelle scorse ore) e la Sindaca Francesca Fadda ha disposto la chiusura del plesso, anche in questo caso, per 2 giorni e un urgente intervento di sanificazione dell’intera scuola a tutela e salvaguardia della salute pubblica.